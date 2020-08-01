آيفون.. معايدة المطوع للاعبي الرائد

جدة- البلاد

قدم رئيس نادي الرائد فهد المطوع هدية معايدة للاعبي الفريق الكروي الأول والجهاز الفني والإداري، إضافة إلى العاملين بالنادي، وكانت عبارة أن أجهزة جوال (آيفون) بشعار النادي..

وميدانيا استأنف الفريق تدريباته أمس بمقر النادي، وذلك استعدادًا لملاقاة ضمك يوم الثلاثاء المقبل في بريدة، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت التدريبات على تمارين لياقية وفنية، طبق خلالها المدير الفني بيسنيك هاسي بعض الجمل الفنية التي ينوي انتهاجها في اللقاءات المقبلة.

ويحتل الرائد المركز السابع في ترتيب أندية الدوري، برصيد 32 نقطة.