كيف تخلصين شعرك من رائحة شواء اللحم في العيد؟

المرأه متابعاتكيف تخلصين شعرك من رائحة شواء اللحم في العيد؟ فرناس حفظيaccess_time11 / ذو الحجة / 1441 هـ 31 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق قد تؤثر رائحة شواء اللحم في العيد على شعرك، وهو شئ بالتأكيد سيزعج الكثيرين، لذلك سنقدم لكِ عزيزتي اليوم طريقة سهلة وبسيطة للتخلص من هذه المشكلة، لذا لا بد من توافر هذه المكونات: 1/ ثمرة موز. 2/ ملعقة عسل نحل. 3/ 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. الطريقة: يتم هرس ثمرة الموز، ثم يوضع عليها ملعقة عسل النحل و زيت الزيتون ويتم خلط المكونات جيدا حتى الوصول إلى القوام المناسب. ثم يوضع الخليط على الشعر ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله جيدا. وهناك أيضا وصفة أخرى بسيطة: يتم تدفئة كمية من زيت جوز الهند ويدهن به الشعر لمدة نصف ساعة ، ثم يتم غسله جيدا. مرتبط