كيف تتناول اللحوم الصحية بأقل نسبة دهون في عيد الأضحى؟

عيد الاضحى فى اختيار اللحوم الصحية التى تحافظ على وزن الجسم وتحميه من خطر الاصابة بالدهون والاصابة بالسمنة المفرطة ، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth يحتار الكثيرون فىفى اختيار اللحوم الصحية التى تحافظ على وزن الجسم وتحميه من، وحسب ما ذكره موقعلا بد من تتبع نظامًا غذائيًا لخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية ، فإن أحد الأطعمة التي تحد منها عادةً هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، مثل اللحوم الحمراء.

يحتوي اللحم على البروتينات اللازمة لبناء العضلات وتنفيذ مجموعة متنوعة من الوظائف في الجسم، ولسوء الحظ تحتوي اللحوم أيضًا على كميات متفاوتة من الكوليسترول والدهون المشبعة ، إذا كنت تحاول خفض نسبة الكوليسترول ، يجب ألا يزيد تناول الدهون المشبعة عن 7 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا.

اتباع نظام غذائي لخفض الدهون لا يعني أنه يجب عليك تسليم اللحم بالكامل بدلاً من ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتعويض الضرر الذي قد يحدثه لمستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية .

بعض اللحوم أعلى في الدهون من غيرها. على سبيل المثال ، تعتبر الدواجن (الدجاج والديك الرومي) ، ولحم الضأن ، ولحم العجل ، والقطع “الدائرية” أو “المستديرة” من لحم الخنزير أو اللحم البقري خيارات أقل حجمًا .

اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة تشمل اللحم المفروم و الكبدو اللحوم التي يتم معالجتها ، بما في ذلك النقانق والهوت دوج وبعض أنواع الغداء ، غنية أيضًا بالدهون ويجب استهلاكها بكميات قليلة.

إذا رأيت أي أجزاء من اللحم تحتوي على دهون إضافية ، تأكد من إزالتها قبل تناول الطعام، يمكن أن يقلل ذلك أيضًا من نسبة الدهون في اللحم.

كيف يتم طهي اللحم بطريقة صحية؟



الطريقة التي يتم بها طهي اللحم مهمة أيضًا في خفض الكوليسترول. قد يكون قلي اللحوم هو أسوأ طريقة لتحضيرها إذا كنت تحاول اتباع نظام غذائي قليل الدسم. كما أن اللحوم المقلية غنية بالدهون المشبعة التي يمكن أن تؤثر على صحة قلبك، بدلًا من ذلك ، حاول شوى اللحم للتخلص من الدهون.