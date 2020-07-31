كورونا تباعدنا .. جبل الرحمة يجمعنا

* يوم المباهاة وخطبة الوداع ولقاء آدم وحواء

* هناعرفة جبل الرحمة الشهير بجبل “عرفات”.

* هنا يدنو الله تعالى ثم يباهي بالحجاج ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتى أنى قد غفرت لهم”.

* هنا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم منه خطبة الوداع.

* وفي هذا المكان تقابل آدم وحواء لمّا هبطا من الجنة، فعرف بعضهم الآخر.

والحقيقة ان الروايات تعددت حول سبب تسمية عرفة بهذا الاسم، لكن الروايتين الأكثر تأكيداً هما؛ أن أبو البشر آدم التقى مع حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان ولهذا سمي بعرفة، والثانية أن جبريل طاف بالنبى إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: “أعرفت أعرفت؟” فيقول إبراهيم: “عرفت عرفت” ولهذا سميت عرفة.

ولهذا هنا يتعارف الناس على بعضهم عند الوقوف بعرفة.

ويوم عرفة أعظم ركن في الحج، فالحج عرفة

هنا في هذا المكان الطاهر وقف الحجاج يتضرعون إلى الله طمعًا في المغفرة

ويتطلع الحجاج إلى الوقوف على “جبل الرحمة” بعرفات ؛ تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف عليه وقال: (وقفتُ ها هنا بعرفة، وعرفة كلها موقف)،

وحجاج بيت الله الحرام يتضرعون على صعيد عرفات لله سبحانه وتعالى طمعًا في الرحمة والمغفرة في هذا المكان الطاهر.

والوقوف في عرفة يُعَد عمدة أفعال الحج وأهم أركانه، ولهذا روي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الحج عرفة).

وهو أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها، وهي العشر من ذي الحجة.

وأحد الأيام العشر المفضلة عن أيام السنة في عملها، والتي أقسم الله بها في كتابه العزيز: (وليال عشر).

وفيه أتمّ الله فيه نعمته على عباده بإكمال دين الإسلام.

وهو عيد الحجاج لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب).

هو الوتر، حيث أقسم الله به: (والشفع والوتر).

هو أفضل الأيام في السنة،

وهو اليوم المشهود.

يوم تجتمع فيه جميع أنواع العبادة.

وهو أفضل يوم عند الله تعالى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد قاموا الخميس في ركن الحج الأعظم ،بالوقوف على صعيد عرفات، ا وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

وأظهرت الصور القادمة من الأراضي المقدسة الحافلات وهي تنقل الحجاج إلى صعيد عرفات. كما أظهرت الصور من داخل مسجد نمرة الحجيج وهم يصلون مع المحافظة على التباعد والإجراءات الاحترازية من كورونا، فيما أفادت وزارة الصحة السعودية بأن الأوضاع الصحية للحجاج مطمئنة، وأن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بدقة.

وزير الحج الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أعلن أن نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة تمت على أفواج متفرقة

وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي،أكد نجاح خطة تفويج الحجاج في عرفات في اليوم التاسع من ذي القعدة وفق الخطط التنظيمية والأمنية والمرورية المعدة سلفًا. ن مشيرا إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية وتم تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات في أفواج وفق الإجراءات الاحترازية

والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم، طلال الشلهوب اكد أن عمليات النقل إلى عرفات والمشاعر المقدسة تمت باستخدام الحافلات، وفق تنظيم خاص يحقق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية، للوقاية من فيروس كورونا.

يُذكر أن حج هذا العام يأتي وسط موسم استثنائي مصغر فرضته الضرورات على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا وبشكل استثنائي لعدد محدود من الحجاج حيث تقرر حصر الحج هذا العام على حجاج الداخل من كافة الجنسيات من المقيمين في السعودية، وذلك حرصاً منها على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وقد لاقى القرار إشادات إسلامية واسعة.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اكد دعم قرار السعودية بشأن إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة مبيناً أن «جاء بعد دراسات كافية.

وأشار إلى أن هذا القرار «يأتي على أساس تقييم المخاطر وتحليل مختلف السيناريوهات عملاً بإرشادات المنظمة لحماية سلامة الحجاج، والحد من خطر العدوى».

وأكد أنه يجب على جميع البلدان اتخاذ مثل هذه الخيارات الصعبة لوضع الصحة العامة في مقدمة الأولويات والاهتمامات.