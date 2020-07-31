في يوم الأضحى .. كيف تتخلصين من تأثيرات ذبح الأضحية في منزلك؟

الجميع يشهد ذبح الأضحية أو يتعامل معها بشكل مباشر أول أيام عيد الأضحى ، لكن قد تظل الآثار مسيطرة على المنزل طوال اليوم.

ذبح الأضحية في المنزل أو حوله قد يؤدي إلى انتشار الدماء والرائحة بعد تقطيع الأضحى وتوزيعها.

لكن هناك طرق ووسائل للتخلص من الرائحة بعد الذبح والتطهير، أورد بعضها موقع ألوان المتخصص في التدبير المنزلي.

– التطهير

أثناء عملية التطهير يمكن استخدام الماء والخل، بعيدا عن الكيماويات، فضلا عن التنظيف الجيد بمسح الأرض بالاعتماد على الخل في رش الأرضية.

كما يمكن إضافة الكلور لماء تنظيف الأرضيات لتطهيرها وتعقيمها، خصوصا إن كان هناك قطرات من الدماء على تلك الأسطح.

– التخلص من الروائح الكريهة

الاعتماد على الزيوت العطرية في المياه، كزيت “النعناع، البرتقال، الزيوت الحمضية، اللافندر”.

من الممكن الاعتماد على الليمون والخل، بجانب فتح النوافذ، واستخدام البخور في النهاية.

وبعد الانتهاء من تطهير وتنظيف الأماكن التي شهدت عملية الذبح، عليك استخدام معطر للجو بأي رائحة تفضلها.