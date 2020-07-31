فيديو: وصول مايكون إلى الرياض للالتحاق بتدريبات النصر

وصل المدافع البرازيلي مايكون بيريرا إلى العاصمة الرياض تمهيدًا للانخراط في تدريبات النصر بعد تمديد تعاقده مع النادي.

ونجحت إدارة النصر في شراء بطاقة مايكون من فريقه جالاتاسراي بعد سلسلة مفاوضات متعسرة في الأسابيع الماضية.

وفد اللاعب (31 عامًا) في الأساس على سبيل الإعارة شتاء 2019 لمدة موسم ونصف، وأسهم بشكل كبير في تتويج النادي بلقب الدوري.

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وطالبت شريحة كبيرة من جماهير العالمي بالتعاقد معه بشكل نهائي، لكن مماطلات الجانب التركي أدت إلى انهيار الصفقة، ومغادرة اللاعب للمملكة.

بيد أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها جالاتاسراي ساعدت النصر في الاحتفاظ باللاعب، بعد تدخل من أحد أعضاء الشرف الذهبي بالنادي.

وتكفل عضو الشرف الذهبي، عبد العزيز أحمد بغلف، بقيمة الصفقة لينهي الجدل الدائر في وسائل الإعلام حول اللاعب.

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الوحش "مايكون" يصل للرياض . pic.twitter.com/JNldpd4EVk — كورة النصر 🦁 (@9Kora) July 31, 2020

ووصل مايكون ظهر اليوم الجمعة إلى العاصمة على متن طائرة خاصة، وسط فرحة غامرة من أنصار النصر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من المفترض أن ينخرط اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا للمواجهة المصيرية أمام الهلال في الخامس من أغسطس المقبل.

وتعتبر تلك المباراة بمثابة عنق الزجاجة للنصر، ولا مجال سوى للفوز إن أراد المحافظة على لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي.