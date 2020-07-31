غداً .. إنطلاق الفعاليات البحرية بـ “شاطئ أملج 2020م”

أملج – سعود الجهني

تنطلق غداً السبت، الأول من أغسطس 2020م، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان “شاطئ أملج 2020م” للرياضات البحرية، بإشراف الإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وذلك على الشاطئ المفتوح بمنتزه الدقم السياحي بأملج ، بعروض “الجت سكي” التي تستمر ليومين .

وأضحت اللجنة المنطمة انه نظراً لظروف جائحة فايروس كورونا، تأتي فعاليات النسخة الثانية من المهرجان لهذا العام 2020م، مغايرة عن النسخة الأولى ومقتصرة على الرياضات البحرية فقط والتي تحقق التباعد والإجراءات الاحترازية كافة لضمان سلامة مرتادي الشاطئ.

كما تضيف الفعاليات للسياح والزوار والأهالي تجربة جديدة وفريدة من المتعة من خلال ممارسة رياضة الدبابات البحرية والألعاب البحرية الحماسية على الشاطئ الرملي بمنتزه الدقم، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي يتميز بها شاطئ أملج، والجلوس على الشاطئ مباشرة في جلسات متنوعة ومواقع مهيئة مع تقديم المأكولات والمرطبات من أكشاك الأسر المنتجة وسط تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية.