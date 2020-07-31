ضبط 10 “مسالخ عشوائية” بالأحساء

الأحساء : البلاد

ضبطت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة البلديات ” لجنة متابعة المطابخ والأحواش العشوائية ” اليوم -أول أيام عيد الأضحى المبارك- 10 مسالخ عشوائية مخالفة على امتداد مواقع برية وأخرى زراعية، تقوم عليها عمالة وافدة عمدت إلى القيام بالذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل أن اللوائح البلدية شددت على منع الذبح العشوائي وتطبيق أقصى الجزاءات بحق المخالفين ومصادرة وإتلاف المضبوطات، حيث جاءت جولة اللجنة الرقابية بمشاركة قوات المهمات من شرطة الأحساء .