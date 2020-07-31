خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من مشكلة السيلوليت

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة السيلوليت، والذي قد يؤثر احيانا على ثقتهم بأنفسهن، لذلك نقدم لكِ عزيزتي اليوم بعض النصائح والخطوات التي تمكنك من تقليل المظهر المزعج وهى كالتالي:
1/ اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن وتناول أطعمة قليلة الملح والدهون والسكر والكافيين قدر الإمكان، كما ينصح بتناول الشاي الأخضر والزنجبيل لغناهما بمضادات الأكسدة والتركيز على البروتينات الخالية من الدهون مثل صدور الدجاج و الأسماك، لأن البروتينات تحفز على إنتاج الكولاجين الذي يؤدي دورا مهما في مكافحة السيلوليت.
أما الأطعمة التي يفضل تناولها فهى اللحوم المقددة والمدخنة والمصنعة والغنية بالدهون، لأنها تزيد من معدلات السموم في الجسم.
كا يجب الابتعاد عن الكافيين والقهوة ومشروبات الطاقة، لأنها تساهم في احتقان الماء في الجسم، ولابد من الإشارة إلى أن العقاقير والكريمات والآلات التي تساعد على التخلص من السيلوليت لا تعتبر حلا نهائيا إذ يجب أن تترافق دوما مع أسلوب معيشة سليم وصحي.