الرياضة

بلاتر يدعو لإيقاف رئيس الفيفا

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1441 هـ      31 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

دعا سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، لإيقاف الرئيس الحالي للفيفا جياني إنفانتينو بعد فتح تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا.

وكانت السلطات السويسرية، قد أكدت أنها بدأت تحقيقات جنائية بحق إنفانتينو فيما يتصل بلقاءات عقدت بينه وبين المدعي العام السويسري، مايكل لاوبر، في حين ينفي رئيس الفيفا الحالي ولأوبر ارتكاب أي مخالفات بخصوص إسناد تنظيم كأس العالم 2018 لروسيا، و2022 لقطر.

وقال بلاتر في بيان لرويترز: بالنسبة لي الأمور واضحة وهي أنه لابد للجنة القيم التابعة للفيفا التحقيق مع السيد إنفانتينو ومن ثم فإنه لابد لها من إيقافه.

وتعرض بلاتر نفسه للإيقاف من جانب لجنة القيم التابعة للفيفا والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة بعد ذلك بعد إجراء تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا في 2015. والتحقيقات لا تزال مستمرة ولم توجه أي تهمة إلى بلاتر الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة.

صحيفة البلاد

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