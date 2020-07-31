بعد أزارو.. عامر شفيع ممنوع من اللعب في المملكة

أخطر الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية المندرجة تحت وصايته بعدم التعاقد مع الحارس الأردني عامر شفيع أو التفاوض معه مستقبلًا.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن رفض شفيع (38 عامًا) تمديد تعاقده مع ناديه الفيحاء إلى انتهاء مباريات الموسم الكروي الحالي.

وأدت جائحة كورونا إلى تعليق المنافسات إلى ما يقارب 4 أشهر، ما أثر بدوره على عقود بعض اللاعبين المنتهية هذا الصيف.

وعليه أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” توصية للاعبين بإكمال المباريات المتبقية دون النظر إلى عقودهم المنتهية.

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بيد أن بعض اللاعبين رفضوا تمديد التعاقد إلى حين الانتهاء الفعلي للمباريات، ومنهم المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق.

وكان الرد من الاتحاد المحلي أن منع الأندية من التفاوض أو التعاقد معه، أو بالأحرى نهاية علاقته بالكرة السعودية.

بينما لحقه عامر شفيع بأيام قليلة بعد رفضه تمديد التعاقد مع الفيحاء، بناء على توجيهات اتحاد كرة القدم.

إذ أصدر تعليماته بمنع أي لاعب يرفض تمديد التعاقد لنهاية الموسم، من اللعب مجددًا في الدوري السعودي بكل درجاته.