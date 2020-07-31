بالصور..شاهد استقبال السائحين في جزيرة بالي بعيد الأضحى

وأضاف كوستر – في تصريح أوردته صحيفة “ذا جاكرتا بوست” الإندونيسية – أن حكومة بالي أعدت خطة من ثلاث مراحل لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا من أجل استقبال السياح في الجزيرة، وقد بدأت المرحلة الأولى في 9 يوليو الجاري عندما شرعت الحكومة في إعادة فتح الأعمال المحلية والمواقع السياحية أمام سكان بالي.