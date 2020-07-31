بالصور..شاهد استقبال السائحين في جزيرة بالي بعيد الأضحى

استقبلت جزيرة بالي زائرين من إندونيسيا، حيث أعادت الجزيرة فتح أبوابها مجدداً أمام السياح المحليين اليوم، بعد إغلاق استمر 4 أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتم استقبال أول الزوار بأكاليل الزهور في مطار بالي الدولي في مراسم حضرها نائب حاكم بالي، تيكوردا أوكا أردانا ومسؤولون آخرون.
جدير بالذكر أن حاكم جزيرة بالي الإندونيسية وايان كوستر،صرح في وقت سابق، إن الجزيرة السياحية ذات الشهرة العالمية ستعيد فتح حدودها أمام السياح الدوليين اعتبارا من 11 سبتمبر المقبل، وفق بروتوكول صحي صارم.
وأضاف كوستر – في تصريح أوردته صحيفة “ذا جاكرتا بوست” الإندونيسية – أن حكومة بالي أعدت خطة من ثلاث مراحل لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا من أجل استقبال السياح في الجزيرة، وقد بدأت المرحلة الأولى في 9 يوليو الجاري عندما شرعت الحكومة في إعادة فتح الأعمال المحلية والمواقع السياحية أمام سكان بالي.
وأوضح أن المرحلة الثانية ستبدأ في 31 يوليو الجاري بإعادة فتح السياحة أمام السياح المحليين، فيما ستنطلق المرحلة الثالثة في 11 سبتمبر المقبل بإعادة فتح حدود الجزيرة أمام السياح الدوليين.