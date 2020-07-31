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القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1441 هـ      31 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : واس

أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد عن تهاني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وتهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مغادرته المستشفى، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها سمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد لأخيه خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – .

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت برقية تهنئة مماثلة.

صحيفة البلاد

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