القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

الكويت : واس
أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد عن تهاني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وتهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مغادرته المستشفى، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.
جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها سمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد لأخيه خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – .
كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت برقية تهنئة مماثلة.