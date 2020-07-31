الصحة العالمية تشدد على ضرورة عدم التلامس عند إلقاء التحية

وجهت منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، نصائح مهمة لتحذير الناس من التلامس البدنى خاصة مع احتفالات عيد الأضحى المبارك التى يتخللها زيارات عائلية في ظل جائحة كورونا وشددت المنظمة على ضرورة عدم التلامس عند إلقاء التحية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، كيف ينبغى أن تكون التحية والسلام لتفادى الإصابة بمرض “كوفيد 19″؟ .. التحية والسلام الآمنان دليل على اهتمامك بصحتك وبصحة الآخرين.. تجنب التلامس البدنى مثل المصافحة عند إلقاء التحية، وابحث عن طرق أكثر أمنًا لإلقاء التحية مثل التلويح باليد أو الإيماء بالرأس أو الانحناء”.

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد قالت إنه ‏لا يوجد حالياً أى دليل يثبت أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها، وأضافت، أنه ينبغى اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند التسوق في عيد الأضحى .

ونصحت المنظمة بضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين، مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين او الفم أو الأنف أو متعلقاتك الشخصية.

كانت وزارة الصحة، قد كشفت عن أهم الشروط الواجب توافرها فى العزل المنزلى منها وجود المريض فى غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن، مشيرة الى أن العزل يتم بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج وشرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مواصفات المنزل الذى يتم عزل المريض فيه يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حمام خاص ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض فى كل مرة.

وأشارت وزارة الصحة، الى أنه يجب تواجد شخص واحد من الاصحاء غير مسن مسئول عن تقديم الاكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التى يحتاج إليها ولا يجب أن يدخل الغرفة وإذا إضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدى كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية للمريض خاصه به بجانب منع الزيارات.