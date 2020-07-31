اتبع حمية كامبريدج لإنقاص الوزن الزائد بعد عيد الأضحى

صحة و عافية متابعاتاتبع حمية كامبريدج لإنقاص الوزن الزائد بعد عيد الأضحى فرناس حفظيaccess_time11 / ذو الحجة / 1441 هـ 31 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق يكتسب العديد من الأشخاص الوزن الزائد خلال أيام العيد بسبب تناول الكثير من المأكولات الدسمة، لذا اذا كنت ترغب في انقاص وزنك، فعليك باتباع حمية شائعة جدا حاليا تدعى “رجيم كامبريدج”، وهى كالتالي. يجب تناول 3 وجبات تحتوي على عدد أصناف متنوعة ولهذا يمكن في كل مرة اختيار واحدة من لوائح طعام متعددة على ان تترافق كلها مع تناول المهلبية أو مخفوق الشوكولاتة والحليب والكابتشينو أو الحساء الصحي. لوائح الطعام: 1/ قطعة من الدجاج المسلوقة مع قطعة متوسطة الحجم من التوست الأسمر. 2/ قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي مع قطعة من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة. 3/ علبة تونة مصفاه مع قطعة توست مخبوزة بالقمح الكامل. 4/ بيضة مسلوقة واحدة مع قطعة توست كاملة. 5/ قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، قطعة من التوست المصنوع من الطحين الأسمر. 6/ قطعة جبنة متوسطة الحجم قليلة الدسم مع قطعة توست متوسطة الحجم. لكن يجب الانتباه عند تطبيق هذا النظام الغذائي، انه يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية مثل الشعور بالتعب والوهن والدوار. مرتبط