أمير مكة: عيدنا أصبح عيدين برؤيتنا لإطلالة ملكينا الغالي وهو يغادر المستشفى

البلاد : متابعات

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه – حفظه الله – اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.

كما رفع سموه التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا في أمن ورخاء، في ظل القيادة الحكيمة، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعمر المديد، ويوفقهما لما فيه خير المملكة والأمتين العربية والإسلامية.

وقال سموه : ” عيدنا أصبح عيدين برؤيتنا لإطلالة ملكينا الغالي وهو يغادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية”.

وأضاف سموه قائلاً ” سلامة وشفاء خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تعد من أكثر المناسبات التي أدخلت البهجة والفرح على قلوب المواطنين في هذه الأيام المباركة”.

وسأل سموه الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يوفقه – أيده الله – لخير بلادنا الغالية ومواطنيها وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيدًا من الازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.