أمير الشرقية يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبه مغادرته حفظه الله المستشفى

الدمام : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مغادرة مقامه الكريم من المستشفى، بعد أن من عليه الله -جل جلاله- بالصحة والعافية.

وقال سموه “نعم المولى تتوالى في هذا الشهر الفضيل، ومنها أن من عليكم سيدي بالشفاء، فنحمد الله عز وجل على هذه النعم المتوالية، ونشكره على ما منّ به وتفضل، ونسأله أن يديم عليكم نعمة الصحة، وأن يمدكم بالعون والتأييد، ويديمكم ذخراً وقائداً ملهماً مسدداً لبلادنا، وللأمتين العربية والإسلامية”.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويديم عليهما الصحة والعافية، ويلهمها ما فيه خير المملكة وشعبها، إنه سميع مجيب.