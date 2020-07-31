أمير الرياض ونائبه يهنئان القيادة بعيد الأضحى وشفاء خادم الحرمين

البلاد : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه – حفظه الله – اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي .

كما رفع سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ” .

وقال سموه في برقية رفعها للملك المفدى ” يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أحر التهاني بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح .

وأضاف سمو أمير منطقة الرياض ” وقد سعد الجميع من أبنائكم والأمة الإسلامية بسلامتكم، والجميع يدعون الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يسبغ على مقامكم الكريم نعمة الصحة والعافية ويديم عزكم ويحفظكم ذخراً للإسلام والمسلمين ويجزيكم خير الجزاء ، والله يحفظكم ويرعاكم.

كذلك رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه – حفظه الله – اليوم بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي .

كما رفع سموه التهنئة بعيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ” .

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة ” نحمد الله عز وجل على منه وفضله وكريم عطائه برؤيتنا اليوم لسيدي خادم الحرمين الشريفين وهو بأتم صحة وعافية ” .

وأضاف سمو نائب أمير منطقة الرياض أن الفرحة اليوم تكتمل والحجاج ينفرون من عرفة إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج في أمن وأمان وسلامة صحية بفضل من الله ثم بما وفرته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين من اهتمام ومتابعة ورعاية. سائلين المولى أن يتقبل منهم وأن يمد في عمر سيدي الملك المفدى – أيده الله – بالعمر في عافية دائمة وعزة وتمكين “.