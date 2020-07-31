أسباب وأعراض إلتهاب الدماغ

نرمين عباس

التهاب الدماغ هو حالة خطيرة في الدماغ تحدث عادة بسبب فيروس

إذا كنت تعتقد أو قد يكون طفلك مصابًا بالتهاب الدماغ ، فاطلب الرعاية الطبية على الفور

أسباب التهاب الدماغ

التهاب الدماغ هو التهاب في الدماغ وهو نادر ولكنه من المحتمل أن يهدد الحياة ويمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في الدماغ

له العديد من الأسباب المختلفة ، بما في ذلك :-

و فيروس العقبول البسيط (والذي يسبب أيضا القروح الباردة)

الفيروسات المعوية ، التي تدخل من خلال الفم وتمتص من خلال القناة الهضمية

الفيروسات التي تنتقل عن طريق لسعات البعوض (بما في ذلك التهاب الدماغ في وادي موراي والتهاب الدماغ الياباني وفيروس زيكا والتهاب الدماغ الخيول)

وجود “مرض الطفولة” مثل جدري الماء ، والحصبة ، النكاف أو الحصبة الألمانية

أنواع التهاب الدماغ

هناك نوعان من التهاب الدماغ :-

التهاب الدماغ الأساسي: عندما يصيب الفيروس الدماغ

التهاب الدماغ الثانوي: عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع عدوى في مكان آخر من الجسم ويبدأ في مهاجمة خلايا الدماغ

يحدث التهاب الدماغ الثانوي عادة بعد 2 إلى 3 أسابيع من الإصابة الأولية

أعراض التهاب الدماغ

تميل الأعراض إلى الظهور فجأة وقد تشمل :-

حمى شديدة

صداع الراس

تصلب الرقبة

التقيؤ

حساسية للضوء

التشنجات

النعاس

الالتباس

في الأطفال ، اليافوخ المنتفخ

في الحالات الشديدة للغاية ، يمكن أن يؤدي التهاب الدماغ إلى الغيبوبة وحتى الموت

في الحالات الأقل شدة ، قد يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب الدماغ من التعب والضعف ونقص التنسيق ومشاكل في الرؤية والذاكرة والسمع والكلام لعدة أشهر