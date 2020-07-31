أسباب التغييرات في شهيتك

نرمين عباس

هل لاحظت أنك تأكل أكثر من المعتاد ، أو أنك لا تشعر بالجوع ولا تأكل ما يكفي؟ أو ربما اكتسبت أو فقدت الكثير من الوزن دون اتباع نظام غذائي

يمكن أن تحدث التغييرات في شهيتك بسبب أشياء كثيرة ، بما في ذلك :-

أمراض ، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكبد وأمراض الكلى

نقص الطاقة أو الدافع

سرطان

الأدوية أو الأدوية التي قد تتناولها

اضطراب في الأكل

القلق أو الاكتئاب

إذا وجدت أنك تفرط في تناول الطعام ، وخاصة الكثير من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والحلوة ، فقد تكون “ مرتاحًا في الأكل ”

يمكن أن يمنحك هذا النوع من الأكل دفعة قصيرة من الطاقة ولكن بعد ذلك يجعلك تتوق إلى المزيد من الطعام الحلو

من ناحية أخرى ، إذا كنت لا تأكل كثيرًا على الإطلاق ، فقد يجعلك ذلك تشعر بالإرهاق وأسوأ بكثير مما لو كنت تتناول وجبات صغيرة ومتوازنة جيدًا

طرق سهلة لموازنة نظامك الغذائي

يعد الطعام أمرًا حيويًا لتغذية جسمك وعقلك ، لذا من المهم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

جرب هذه النصائح لإعادة شهيتك وعادات الأكل إلى مسارها الصحيح :-

تهدف إلى تناول الطعام بانتظام. تناول 3 وجبات يوميًا – الإفطار والغداء والعشاء – ووجبات خفيفة على الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضروات النيئة والمقرمشات قليلة الدسم والغموس

حاول القيام ببعض النشاط البدني المعتدل ، مثل المشي ، بقدر ما تستطيع

مرة واحدة على الأقل في اليوم ، ولمدة 30 دقيقة على الأقل

اجلس لتناول الطعام بطريقة هادئة ومريحة

اشترِ أطعمة سريعة وبسيطة التحضير ، حتى لا تضطر لقضاء وقت طويل في الطهي

إذا لم تشعر بذلك أو طهي الطعام ببطء إذا كنت تستمتع به

اختر الأطعمة التي ستوفر لك الكثير من العناصر الغذائية على سبيل المثال

يمكن أن تحتوي القلي السريع على الكثير من الخضروات الصحية

اشرب الكثير من السوائل وخاصة الماء

إذا لم تتمكن من إدارة الطعام الصلب ، جرب العصائر أو الشوربة وأضف بعض مسحوق البروتين لتعزيز التغذية

يمكن للصيدلي أو أخصائي التغذية تقديم المشورة بشأن مكملات الوجبات