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أسباب التغييرات في شهيتك

نرمين عباسaccess_time11 / ذو الحجة / 1441 هـ      31 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

هل لاحظت أنك تأكل أكثر من المعتاد ، أو أنك لا تشعر بالجوع ولا تأكل ما يكفي؟ أو ربما اكتسبت أو فقدت الكثير من الوزن دون اتباع نظام غذائي

يمكن أن تحدث التغييرات في شهيتك بسبب أشياء كثيرة ، بما في ذلك :-

  • أمراض ، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكبد وأمراض الكلى
  • نقص الطاقة أو الدافع
  • سرطان
  • الأدوية أو الأدوية التي قد تتناولها
  • اضطراب في الأكل
  • القلق أو الاكتئاب

إذا وجدت أنك تفرط في تناول الطعام ، وخاصة الكثير من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والحلوة ، فقد تكون “ مرتاحًا في الأكل ”

يمكن أن يمنحك هذا النوع من الأكل دفعة قصيرة من الطاقة ولكن بعد ذلك يجعلك تتوق إلى المزيد من الطعام الحلو

من ناحية أخرى ، إذا كنت لا تأكل كثيرًا على الإطلاق ، فقد يجعلك ذلك تشعر بالإرهاق وأسوأ بكثير مما لو كنت تتناول وجبات صغيرة ومتوازنة جيدًا

طرق سهلة لموازنة نظامك الغذائي

يعد الطعام أمرًا حيويًا لتغذية جسمك وعقلك ، لذا من المهم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

جرب هذه النصائح لإعادة شهيتك وعادات الأكل إلى مسارها الصحيح :-

  • تهدف إلى تناول الطعام بانتظام. تناول 3 وجبات يوميًا – الإفطار والغداء والعشاء – ووجبات خفيفة على الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضروات النيئة والمقرمشات قليلة الدسم والغموس
  • حاول القيام ببعض النشاط البدني المعتدل ، مثل المشي ، بقدر ما تستطيع
  • مرة واحدة على الأقل في اليوم ، ولمدة 30 دقيقة على الأقل
  • اجلس لتناول الطعام بطريقة هادئة ومريحة
  • اشترِ أطعمة سريعة وبسيطة التحضير ، حتى لا تضطر لقضاء وقت طويل في الطهي
  • إذا لم تشعر بذلك أو طهي الطعام ببطء إذا كنت تستمتع به
  • اختر الأطعمة التي ستوفر لك الكثير من العناصر الغذائية على سبيل المثال
  • يمكن أن تحتوي القلي السريع على الكثير من الخضروات الصحية
  • اشرب الكثير من السوائل وخاصة الماء
  • إذا لم تتمكن من إدارة الطعام الصلب ، جرب العصائر أو الشوربة وأضف بعض مسحوق البروتين لتعزيز التغذية
  • يمكن للصيدلي أو أخصائي التغذية تقديم المشورة بشأن مكملات الوجبات
نرمين عباس

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