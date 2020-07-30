“ناقل” تنجز 97 % من الشحنات

جدة – خالد مرضاح

واجه قطاع التجزئة عبر الإنترنت وشركات التسليم النهائي تحديات خلال فترة الإغلاق في تلبية النمو الهائل في الطلبات عبر الإنترنت بأكثر من 100٪ ، ورغم ذلك نجحت شركة ناقل في تسليم 97٪ من الشحنات عبر الإنترنت في الأوقات التي وعدت بها تجار التجزئة عبر الإنترنت.

وأوضح المدير الاقليمي لقسم التجارة الإلكترونية في “ناقل” التابعة للبريد السعودي، عبد الرحمن الزهراني، أن ما يقرب من 70٪ من جميع الشحنات الدولية عبر الإنترنت التي سلمت عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، قد جرى إنجازها من قبل ناقل خلال فترة الإغلاق، مشيرا إلى أن نسبة العملاء الذين اشتكوا من تأخير شحناتهم، وفق ما أبلغت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كانت أقل من 1٪ من جميع الشحنات المسلمة عبر الإنترنت.

وأكد الزهراني أن” ناقل” كشركة وطنية تعمل باستمرار على توسيع قدرات التسليم وتنفيذ حلول الفرز والتوصيل الحديثة، معرباً عن شكر الشركة لسلطات المطار وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمهما المستمر في خدمة احتياجات المواطنين.