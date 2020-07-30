كيف تتناول لحم الضأن في عيد الأضحى دون زيادة في الوزن؟

مع حلول عيد الاضحى المبارك ، يزداد تناول اللحوم بشكل كبير، ولأن اللحوم تحتوي على نسبة عالية من الدهون، فينبغي عدم الإفراط في تناولها، لأنه قد يسبب أضرار لصحة الجسم، كما أن هناك بعض من الطرق لتناول اللحوم بشكل صحي حتى لا تسبب أى ضرر ولا زيادة في الوزن، لذا التقينا بالشيف زينب مصطفي لتقدم لنا بعض النصائح.
في البداية قالت الشيف زينب “ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناول اللحوم نظرا لارتفاع سعراته الحرارية والكوليسترول” إذ يشكل تناوله خطرا على الباحثات عن الرشاقة ومرضى ضغط الدم والسكري، حيث أن قطعة لحم الضأن التي وزنها 80 جم تحتوي على 215 سعرا حراريا، وحوالي 20 جراما بروتين، و20 جراما دهون، ولكن الرشاقة لن تمنعنا من الاستفادة بالضأن وفيتاميناته خاصة مجموعة فيتامين ب ، فضلا عن المعادن المتمثلة في الحديد والفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم ، مما يجعل الضأن مفيد في تنقية مكونات الدم وتقوية سعة الذاكرة لدى الانسان.
ونصحت مصطفى أنه يجب على من يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو من يتبع حمية غذائية أن يتناول من لحوم الضأن الرقبة أو الفخذ أو الظهؤر لأنها أقل مناطق تحتوي على كمية الدهون.
وأضافت مصطفى أن تناول البقدونس مع الكباب والكفتة، له فعالية كبيرة في امتصاص الدهون، كما حذرت بعدم الإكثار من تناول الكبده والقلب والكلاوي لأنها أكثر أعضاء الخروف سببا في زيادة نسبة الدهون في الدم.
ونوهت مصطفى أن طريقة طهى اللحوم لفترات طويلة، قد يزيد من صعوبة هضمها ، لذا يفضل إضافة قطرات من الخل والليمون لتللين روابط الأحماض الأمينية، مما يحولها إلى ملينات طبيعية صحية وذلك عن طريق تتبيل اللحوم بهذه الطريقة قبل الطهي بحوالي ساعة على الأقل.
وتابعت مصطفى أنه يفضل في البداية تناول طبق السلطة الذي يضم الفلفل والبصل والمشروم والخيار والطماطم والخس، وأضافت أيضا للمحافظة بشكل أفضل على صحة الجسم يفضل شرب عصير ليمون بالنعناع قبل الأكل بنصف ساعة على الاقل.