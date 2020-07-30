ترقب لعودة المنافسات لملاعبنا السعودية

جدة- البلاد

يستعد جمهور الكرة والوسط الرياضي في المملكة ، للعودة المنتظرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل ، الذي يشهد انطلاقة أول الدوريات التي تستأنف مبارياتها في المنطقة بعد توقفٍ دام أكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبينما قد يبدو أن الموسم قد أوشك على الانتهاء إلا أن لا شيء قد حُسِم بعد، فقبل 8 جولات على انتهاء البطولة لا يزال سباق الصدارة مفتوحاً، والمنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات القارية لا تزال في متناول العديد من الفرق، وصراع النجاة من الهبوط يحتمل كل التوقعات.

صراع المقدمة

في مقدمة الجدول تمكن الهلال من سد الفجوة التي كانت تفصله عن النصر حامل اللقب الذي تصدر الترتيب لبعض الفترات أثناء الموسم، قبل أن ينجح الهلال في قلب الطاولة وانتزاع الصدارة والتقدم بست نقاط. ولكن على الرغم من ذلك فالطريق إلى حسم اللقب لا يزال طويلاً، خصوصاً وأن الجولة الأولى من استئناف الدوري ستشهد ديربي الرياض بين الفريقين، ونتيجتها ستكون ذات تأثير مباشر على مسار اللقب، فإن فاز الهلال سيزيد من إحكام قبضته على الصدارة، أما إن مالت الكفة تجاه النصر فسنكون على موعد مع سباق ماراثوني شبيه بما حدث في النسخة السابقة عندما حقق النصر اللقب بفارق نقطة عن الهلال.

المقاعد الآسيوية

كما يشهد جدول الترتيب منافسةً أخرى لا تقل حماسةً عن سباق اللقب، حيث تتنافس ما لا يقل عن سبعة أندية على المركز الثالث الذي يمنح صاحبه آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا، حيث يبتعد الوحدة الذي يحتل المركز الثالث حالياً عن أبها صاحب المركز التاسع بتسع نقاط، ومع تبقي ثماني جولات على نهاية البطولة يصبح كل شيءٍ وارداً في هذا السباق.

ومما يضيف المزيد من الإثارة إلى المنافسة أن كلا من الهلال والنصر قد تأهلا إلى المربع الذهبي لكأس الملك، وهو ما يعني أن فوز أحدهما بلقب الكأس الذي يؤهل صاحبه لدوري أبطال أسيا، الأمر الذي سيمنح صاحب المركز الرابع في الدوري مكاناً في المسابقة الأسيوية، كما لا يزال للأهلي وأبها فرصة التأهل القاري كذلك في حال تمكن أحدهما من تحقيق لقب الكأس.

الهروب من الهبوط

أما في الناحية الأخرى من الجدول، فيتواصل صراع الهروب من شبح الهبوط بين ثلاثي مؤخرة الترتيب الفتح وضمك والعدالة وناديي الحزم والاتحاد الذين يتواجدان في المركز الثاني عشر والثالث عشر على التوالي خارج منطقة الهبوط مباشرة، وهو ما يجعل من اللقاءات المباشرة بين هذه الأندية الخمسة بمثابة مباريات بست نقاط، ولتضفي مزيداً من التشويق للبطولة.

ديربي جدة

بالإضافة إلى ديربي الرياض الذي يتطلع له الجمهور يوم 5 أغسطس، فستشهد الجولة التالية من الدوري الديربي الآخر الذي لا يقل سخونة، وذلك عندما يستضيف الاتحاد غريمه التقليدي الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في ديربي جدة. ورغم تباين موقفهما في جدول الترتيب حالياً واختلاف طموحاتهما، إلا أن ديربي جدة يظل مناسبةً خاصة ينتظرها الجمهور الكروي في المملكة والمنطقة، كما أن حاجة كل من الفريقين للنقاط الثلاث ستجعل من المباراة مناسبةً لا تفوَّت.

الأرقام الفردية

بينما يسعى كل نادٍ للعمل كفريق على أهدافه الجماعية، تظل الألقاب الفردية لها سحرٌ خاص يطمح له اللاعبون. وكما هو الحال في صراع المقدمة الذي يجمع بين الهلال والنصر، يشهد السباق على لقب الهداف منافسةً بين الناديين حيث يتصدر المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر ترتيب الهدافين بـ 18 هدفاً ويلاحقه الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال الذي أحرز 14 هدفاً، ويأتي من خلفهما عمر السومة مهاجم الأهلي بـ 13 هدفاً ويوسف نياكاتي مهاجم الوحدة برصيد 12 هدفاً.

ويعتبر الصراع على لقب القفاز الذهبي أكثر تقارباً من الهداف، حيث يتصدر براد جونز حارس النصر ترتيب الحراس من ناحية الشباك النظيفة بـ 10 مباريات، يليه فاروق بن مصطفى حارس الشباب بـ 8 مباريات، ويأتي كل من عبد الله المعيوف حارس الهلال ومصطفى زغبة حارس ضمك ومصطفى ملائكة حارس الفيصلي في المركز الثالث بـ 7 مباريات.

ثماني جولات تفصل جمهور الكرة السعودية عن نهاية الموسم؛ فترة أكثر من كافية للكثير من التقلبات في مقدمة ومؤخرة الترتيب، فكل الاحتمالات مفتوحة في صراع الصدارة والهبوط والألقاب الفردية، وهو ما يمنح الجماهير الكثير من الدوافع للتطلع لاستئناف المسابقة يوم الثلاثاء المقبل.