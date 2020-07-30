الكویت تعرب عن تقدیرھا لجھود المملكة في تفعیل اتفاق الریاض

الكويت : متابعات

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكويتية الیوم الأربعاء عن تقدیر دولة الكویت للجھود التي بذلتھا المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وأسفرت عن قبول الحكومة الیمنیة والمجلس الانتقالي الجنوبي بالآلیة التي اقترحتھا المملكة لضمان سرعة تنفیذ وتفعیل اتفاق الریاض بما یحفظ للشعب الیمني مصالحه ویمكن الحكومة الیمنیة من ممارسة أعمالھا من عدن والتفرغ لتعزیز الجھود لإنھاء الأزمة الیمنیة بكافة أبعادھا.

ودعا المصدر بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا” كافة الفرقاء في الیمن إلى توحید صفوفھم بما یحقق للبلد الشقیق أمنھ واستقراره وسیادته ووحدة ترابه والوصول إلى حل سیاسي للأزمة وفق المرجعیات الثلاث المتفق علیھا في المبادرة الخلیجیة وآلیاتھا التنفیذیة ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216).