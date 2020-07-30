الحجاج من عرفات دموع وفرح وابتهالات ودعوات

وسط الدعوات والابتهالات حوّل كثير من الحجاج تواجدهم في المشاعر المقدسة إلى مسرح للتعبير عن فرحهم بالتواجد لأداء فريضة الحج في مشاهد غلبت عليها العاطفة .

وكانت المشاعر المقدسة منذ يوم التروية انطلقت منها عدسات الصور للأرشفة والتوثيق عبر كافة برامج التواصل الاجتماعي ولجأ البعض المنهم لنقل صورة حية عن طريق برامج البث المباشر لإبراز الجهود التي قدمتها القيادة الرشيدة هذا الموسم بالإضافة للحديث عن تجربتهم للحج هذا العام في ظل التطور التنموي الذي تشهده المشاعر المقدسة ونقل الاستمتاع بالأجواء الروحانية مع الاحتفاظ بالصور والفيديوهات كنوع من الذكرى الالي لتروي فيما بعد تفاصيل رحلة قضوها وأدو فيها الركن الخامس من اركان الإسلام.