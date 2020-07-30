أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

حائل : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه “يطيب لي أن أرفع لكم –أيدكم الله– باسمي ونيابة عن أهالي منطقة حائل التهنئة والتبريك بهذه المناسبة السعيدة , وأسأل الله – عز وجل – أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يكتب لكم الأجر والثواب فيما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام ، وأن يديم على الوطن أمنه وأستقراره وتطوره في مختلف المجالات .

كما رفع سمو أمير منطقة حائل التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، أعرب فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية ، وعلى الوطن بمزيد من التطور والرخاء.