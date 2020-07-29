وصفات عيد الأضحي | طريقة عمل ساندوتش اللحم بالثوم

البلاد – نيفين عباس

توفر وصفة ساندوتش اللحم بالثوم لكِ المذاق اللذيذ مع طريقة تحضير سهلة لا تتطلب جهداً ويمكن تقديمها بأكثر من طريقة حسب الرغبة بالأرز أو الخبز أو المكرونة

المقادير اللازمة

المكونات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر

قطعة لحم بقري وزن 3 كيلو

بصل مفروم ناعم

فصوص ثوم مقطعة شرائح رقيقة

250 مل عصير عنب أحمر

2 كوب مرق لحم

2 كوب ماء

3 أكواب معجون طماطم

ملح

طريقة العمل

توضع جميع المقادير معاً في قدر حديدي يسمح بدخوله الفرن

تغطي جيداً ثم توضع في الفرن المسخن مسبقاً 4 ساعات

يخرج اللحم ويترك ليرتاح

ثم يفتت بالشوكة ويقدم ساخن في الخبز أو مع الأرز أو المكرونة