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وصفات عيد الأضحي | طريقة عمل الفخدة الضاني المشوية

نيفين عباسaccess_time9 / ذو الحجة / 1441 هـ      29 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ أفضل طريقة لعمل لحم الضأن المشوي مع وصفة بسيطة ومميزة

المقادير اللازمة

المقادير
فخدة ضاني
ثوم وباقة من إكليل الجبل أو الروزماري الطازج
بطاطس مقطعة
ليمونة
زيت زيتون

طريقة العمل

أخرجي لحم الضأن من الثلاجة قبل ساعة من طهيه ، حتى يصبح في درجة حرارة الغرفة

سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية وضعي صينية تحميص للبطاطس في الأسفل

قسمي الثوم إلى فصوص ثم قشري 3 واتركي الباقي كله

اقطعي نصف أوراق إكليل الجبل وافرميها

اهرسي الثوم المقشر في وعاء ، وأضيفي إكليل الجبل المفروم ، وقشر وعصير الليمون مع الزيت ، ثم امزجيه جيداً

نتبل اللحم بالملح والفلفل الأسود ، ثم نرشه بالتتبيلة السابقة

نضع اللحم علي شبكة الفرن الساخنة فوق الصينية

تسلق البطاطس في وعاء من الماء المملح المغلي لمدة 10 دقائق ، ثم نصفيها ونتركها تجف

تقلب البطاطس في المصفاة مع زيت وروزماري مفروم وثوم وملح وفلفل

ضعي البطاطس في الصينية الساخنة وضعها مرة أخرى تحت اللحم لتلتقط كل العصائر من اللحم

يطهي لمدة ساعة ونصف

عندما ينضج اللحم

أخرجيه من الفرن واتركيه لمدة 15 دقيقة

ثم يقدم مع البطاطس المشوية

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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