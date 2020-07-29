ميناء جدة الإسلامي يستقبل 232 ألف رأس من الماشية خلال 7 أيام

استقبل ميناء جدة الإسلامي خلال أول أيام شهر ذي الحجة 232 ألف رأس من الماشية، التي قدمت على متن 19 سفينة من عدة دول مختلفة، بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك في إطار تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام من الأضاحي خلال موسم حج هذا العام.