مستشفى قوى الأمن بمكة يدشن المنصة الوطنية لسلامة المرضى

منى : واس

دشن مدير عامّ الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود تطبيق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى وإحدى الشركات الخاصة الذي يُستخدم للإبلاغ عن الأحداث العرضية والأخطاء الطبية والدوائية بما يعزز من سلامة المرضى لمنع تكرار تلك الأحداث.

ويعد مستشفى قوى الأمن أول مستشفى يطبق هذه الخدمة والأول الذي يطبق نموذج إدارة التغيير المعزز لسلامة المرضى وهي نقلة نوعية في إدارة المخاطر الطبية وضمان تقديم الخدمة الطبية للمريض بشكل آمن وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية المستمر لرفع سلامة منسوبيها في المقام الأول في كل المنشآت الصحية التابعة لها.

وقال اللواء الدكتور سليمان الداوود إن هذا التدشين يعد ثمرة للتعاون المستمر بين الإدارة العامة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمركز السعودي لسلامة المرضى في إطار شراكاتها الاستراتيجية الساعية لرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة لرجال الأمن البواسل وذويهم على الأصعدة كافة.