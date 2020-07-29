كيف يمكنك قضاء عطلة عيد الاضحى في المملكة؟

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك، وهذه المناسبة بالتأكيد تبعث السرور والفرح في قلوب الجميع، فالكثير ينتظرون هذه العيد للإحتفال به وقضاء وقت مسلي مع العائلة والاصدقاء، لذا سنقدم لك عزيزي القارئ بعض من الأماكن السياحية في المملكة السعودية لزيارتها، لتعيش لحظات استثنائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
تمتلك المملكة أجمل الشواطئ ، فيمكنك تمضية يوم كامل برفقة العائلة والأطفال على البحر والاستمتاع بالسباحة وصيد السمك وركوب الأمواج وغيرها من النشاطات في شواطئ املج في تبوك، وجزر فرسان في جازان، شاطئ نصف القمر في الخبر.
واذا كنت تبحث عزيزي القارئ عن طريقة لقضاء عيد الاضحى عن ضجيج المدينة ، فاستكشف أبرز الوجهات الطبيعية في السعودية من جبال، شلالات، وديان، قرى وغيرها.
اما اذا كنت من محبين استكشاف الآثارات، فيمكنك زيارة أبرز المواقع التاريخية و المتاحف في المملكة مثل مدينة جدة التاريخية، متحف قصر شبرا في الطائف، مدائن صالح في المدينة المنورة.
أما اذا كنت من محبين المغامرة فعليك بالقيام بجولات السفاري في صحراء جدة أو ممارسة هواية ايس سكيتينج ومشاهدة الأسماك في النادرة في فقيه اكواريوم بجدة، أو التخييم في جزيرة النورس في ينبع.
واذا أردت عزيزي القارئ قضاء وقت مسلي مع أطفالك خلال عطلة العيد في المملكة توجه إلى بارك يضم مجموعة من الألعاب أو احدى المتنزهات مثل متنزه الردف في الطائف، وجزيرة الشراع في جدة، ومنتجع النادي في الدمام.