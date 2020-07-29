ضيوف الرحمن يقضون يوم التروية بمنى

منى – احمد الاحمدي

وسط استعدادات متكاملة من جميع القطاعات المدنية والعسكرية وفي أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان والسكينة يتوجه ضيوف الرحمن اليوم الأربعاء إلى صعيد منى الطاهر لقضاء يوم التروية في موسم الحج الاستثنائي لهذا العام بسبب جائحة كورونا حيث سيكون التركيز اكثر على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية ضيوف الرحمن.

وأكد اللواء زايد الطويان نائب مدير الأمن العام وقائد قوات أمن الحج أن الخطط الأمنية والمرورية جاهزة لتصعيد الحجاج اليوم الى مشعر منى لقضاء يوم التروية حيث تم نشر رجال المرور والامن على كافة الطرق التي تسلكها الحافلات التي تقلهم وتحقيق الإنسيابية في حركة السير للوصول الى المشعر في وقت قياسي والتوجه للمساكن المعدة والمجهزة لهم.

وأوضح اللواء الطويان أن خطة الحج لهذا العام ترتكز على اربعة عناصر تتنوع بين تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية على الحجاج والقائمين على خدمتهم مشيراً إلى تطبيق طوق أمني على مناطق المشاعر المقدسة ولن يسمح بالدخول لها الا لمن يحمل تصريحا رسميا معتمدا٠

من جانبه قال اللواء محمد عبد الله البسامي مساعد قائد قوات امن الحج لشؤون المرور إن رحلة التصعيد الى مشعر منى انتهت كافة ترتيباتها واستعداداتها وسوف تنفذ حسب الخطة المرسومة لها وسط استعدادات متكاملة من قبل رجال المرور الذين سيتم نشرهم في كافة الشوارع والطرق المؤدية من مكة المكرمة الى مشعر منى لضمان نجاحها في يوم التروية وتحقيق حركة مرورية مرنة وآمنة لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطرق بين مكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة.

وبين اللواء البسامي ان الخطة المرورية تشمل داخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام والتحكم في جميع المحاور.

وفي وزارة الحج والعمرة وبتوجيه من وزيرها الدكتور محمد صالح طاهر بنتن استكملت الوزارة كافة استعداداتها وترتيباتها اللازمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لانجاح خطة التصعيد حيث تم اعداد وتجهيز الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن من مقر سكنهم الى منى في العمائر ذات الأدوار المتعددة والواقعة بالقرب من الجمرات والتي سبق وان تم اعدادها وتجهيزها على ارقى المستويات.

وهيأت وزارة الصحة عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن شملت: “مستشفى منى الوادي، ومركز صحي في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادة المتنقلة، و 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز، و3 عيادات في مقر سكن الحجاج”.

وفي وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد استكملت الوزارة عبر فرعها بمنطقة مكة المكرمة والامانة العامة للتوعية الاسلامية في الحج والعمرة والزيارة كافة استعداداتها وترتيباتها اللازمة لتقديم افضل الخدمات لضيوف الرحمن حيث يشرف الدكتور سالم بن حاج الخامري مديرعام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة على اعمال تنفيذ الخطة.

وفي شؤون الحرمين ترأس وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد اجتماعاً مع وكلاء الرئيس العام لمناقشة ما استجد في محاور خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم الحج، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري.

واطلع المحيميد خلال اللقاء على أبرز مستجدات محاور الخطة واستمع إلى عدد من المقترحات والرغبات المقدمة من الوكلاء بهدف توفير بيئة عمل مثالية خلال الموسم؛ تحقق ما يطمح إليه ولاة الأمر -حفظهم الله- من تميز ورقي في الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

وتنفذ هيئة الهلال الاحمر السعودي خطتها التشغيلية التي اشتملت على تعزيز مراكزها الاسعافية بمكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة، وتستهدف الخطة تقديم افضل الخدمات الاسعافية لضيوف الرحمن.