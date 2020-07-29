سوار ذكي يقيس ضربات القلب

حصلت شركة Vivo فيفو الصينية على براءة اختراع من إدارة الملكية الفكرية في الصين CNIPA ، ولذلك لقيامها بتطوير سوار ذكى بشاشة منحنية مع مستشعر لقياس ضربات القلب.

وبحسب موقع Tech Radar فإن السوار يمكنه التطور إلى أكثر من ذلك، من خلال إلحاقه بعدد من الأجهزة الأخرى مثل سماعات الأذن والساعات الذكية، إلى جانب اتصاله المباشر مع الأجهزة الذكية.

ويحتوى السوار الذكى من فيفو على مكبر صوت لإخراج الصوت لتنبيه المستخدمين، بجانب الشاشة، كما أن السوار يضم ميزة تتبع اللياقة البدنية، بالإضافة إلى إمكانية تزويده بعدد من المميزات الطبية في المستقبل. كما أن السوار يحتوى على شاحن موجود في أجهزة تتبع اللياقة البدنية الأخرى مثل Realme Smart Band ، ويسمح للمستخدمين بتوصيل النطاق مباشرة بمنفذ USB-A ، كما أن الشحن يكون عبر نقاط الاتصال المغناطيسية. وكانت هواوى قد كشفت عن سوارها TalkBand B6 الطبى سيأتى بشاشة منحية بقياس 1.53 بوصة، من نوع AMOLED كما تأتى بمعالج من نوع Kirin A1 ، كما يحتوى على سماعة بلوتوث منبثقة، منها مراقبة معدل ضربات القلب، و ومستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى تعقب اللياقة البدنية.