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“زيت زهرة الكاميليا” الحل السحري لمشاكل الشعر!

فرناس حفظيaccess_time9 / ذو الحجة / 1441 هـ      29 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

هل تبحثين عن حل لمشاكل الشعر ؟ في هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي حل مثالي لكي تحافظين على جمال وصحة شعرك، فيعد زيت زهرة الكاميليا العلاج الأمثل لتقصف الشعر وتساقطه وإزالة القشرة لأنه يحتوي على خواص مضادة للأكسدة ، لذا فلا تتردي في استخدامه.

يستخرج زيت الكاميليا من زهرة الكاميليا اليابانية الشهيرة، من دون أى عملية تكرير وبشكل طبيعي ، كما يستخدم في علاج الشعر ويساعد على تقويته من الجذور حتى الأطراف ، كما يحتوي زيت الكاميليا على أوميجا 9 وبعض الفيتامينات الضرورية مثل فيتامين D , B , A ,E ومضادات الأكسدة ، كما أنه غني أيضا بالأحماض الدهنية.

ويمنح زيت الكاميليا ملمس حريري وانسيابي لشعرك، فهو مناسب جدا للشعر الجاف والمتكسر، ويعالج الفطريات المتسببة في الإصابة، ويستخدم لمنع تشابك خصلات الشعر.

vernas hefzy

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