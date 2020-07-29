“زيت زهرة الكاميليا” الحل السحري لمشاكل الشعر!

هل تبحثين عن حل لمشاكل الشعر ؟ في هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي حل مثالي لكي تحافظين على جمال وصحة شعرك، فيعد زيت زهرة الكاميليا العلاج الأمثل لتقصف الشعر وتساقطه وإزالة القشرة لأنه يحتوي على خواص مضادة للأكسدة ، لذا فلا تتردي في استخدامه.
يستخرج زيت الكاميليا من زهرة الكاميليا اليابانية الشهيرة، من دون أى عملية تكرير وبشكل طبيعي ، كما يستخدم في علاج الشعر ويساعد على تقويته من الجذور حتى الأطراف ، كما يحتوي زيت الكاميليا على أوميجا 9 وبعض الفيتامينات الضرورية مثل فيتامين D , B , A ,E ومضادات الأكسدة ، كما أنه غني أيضا بالأحماض الدهنية.
ويمنح زيت الكاميليا ملمس حريري وانسيابي لشعرك، فهو مناسب جدا للشعر الجاف والمتكسر، ويعالج الفطريات المتسببة في الإصابة، ويستخدم لمنع تشابك خصلات الشعر.