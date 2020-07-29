6 مستشفيات و 200 سيارة إسعاف في المشاعر المقدسة

مكة المكرمة : البلاد

أعلن متحدث وزارة الصحة عن تخصيص ٦ مستشفيات في المشاعر المقدسة ، و٥١ عيادة، إضافة إلى ٢٠٠ سيارة إسعاف، و٦٢ فريقًا ميدانيًا.

وأكد متحدث الصحة أن الوزارة قامت بتهيئة التقييم الصحي اللازم لتحقيق دخول الحجاج بسلام وأمان، ومواكبة توفير الخدمات بقيادة قائد صحي للحجاج ، موضحاً أن الفريق الصحي سيكون مع الحجاج دومًا للتأكد من سلامتهم.

من جهته قال المتحدث الأمني لـ وزارة الداخلية انه قد استكملت قيادات الحج استعداداتها وفق الخطط لتسهيل حج هذا العام وتيسيره، ويواصل رجال الأمن تنفيذ مهامهم بفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة.

واضاف : استُكمل نقل الحجاج من مقر إقامتهم إلى ميقات السيل الكبير، ثم المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم، ومن ثم الانتقال للسكن في منى