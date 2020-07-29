القويحص يناقش خطة متعهدي الإعاشة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

‏استعرض أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مع رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد رابح الشريف الخطة التشغيلية للطائفة خلال موسم الحج بحضور مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم ومدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي.

وتضمن العرض كامل المراحل بدءاً من مرحلة الإعداد مروراً بمرحلة التشغيل إلى مرحلة التسليم وتقديم الخدمة، وفي كل مرحلة يتم اتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان سلامة الحجاج والموظفين من التعرض للإصابة وكذلك سلامة الغذاء من حالات التلف أو التسمم الغذائي ، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات المختصة .

كما تضمنت الخطة ايضاح المعدات المستخدمة في حفظ وتقديم الوجبات الجاهزة ، وكذلك أسطول النقل ، والكوادر التشغيلية وآلية استطلاع مدى رضا الحجاج عن خدمة الإعاشة التي ستقدم لهم في مشعر منى ومشعري عرفات ومزدلفة والتي ستخضع لرقابة كاملة من قبل أمانة العاصمة المقدسة من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية، إضافة الى سحب عينات من كامل الوجبات الغذائية المقدمة وتحليلها بصورة يومية بمختبر سلامة الغذاء بالأمانة. واطلع القويحص على لائحة التنظيم الداخلي والحوكمة للطائفة والتي تمكنها من القيام بالمهام المناطة بها على الوجه الأكمل .