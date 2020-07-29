الأرصاد تجند طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن

جدة- ياسر بن يوسف

أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس علي الغامدي أن الهيئة تعمل على توفير كافة المعلومات البيئية والأرصادية على مدار الساعة للجهات المستفيدة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل أداء المناسك في ظل الظروف الاحترازية الاستثنائية المتبعة.

وبين الرئيس العام أن الهيئة تعمل على متابعة ورصد حالة الطقس والظواهر الجوية الخاصة بالمشاعر المقدسة على مدار الساعة من خلال منظومة متكاملة تشمل تقنيات الرصد المتقدمة وكوادر وطنية متخصصة.

وفيما يخص الجانب البيئي فإن الهيئة تعمل على قياس جودة الهواء في المشاعر وتقوم بتقديم نشرة يومية بذلك للمستفيدين كما تقوم فرق التفتيش البيئي بمراقبة ومتابعة تطبيق الالتزام البيئي في المشاعر المقدسة لضمان تمكين حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم في أجواء بيئية سليمة وصحية.