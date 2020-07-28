13 ألف عامل لنظافة مكة والمشاعر المقدسة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

جندت أمانة العاصمة المقدسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام أكثر من ١٣٥٤٩ عامل نظافة إضافة إلى توفير ٨٧٩٠٠ حاوية لجمع النفايات و٩١٠ معدات بمختلف الأحجام.

أوضح ذلك لـ(لبلاد) أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص مضيفا ان الخطة تم وضعها بشكل استثنائي لتتماشى مع القرار السامي الكريم القاضي باقامة حج هذا العام بصفة استثنائية وبأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.

وأكد المهندس القويحص أن الخطة تتضمن تطبيق كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة مسبقا من قبل وزارة الصحة حرصا على سلامة ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم من تفشي فايروس كورونا وقد تركزت في مجملها على تعزيز الخدمات البلدية بأنواعها من اصحاح بيئي وخلافه مع الحرص على تجويد الخدمات في هذا المجال بمكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة حيث تم تقسيم المشاعر الى عدة مناطق عمل عبارة عن بلديات فرعية بمعداتها وقواها البشرية لضمان سير العمل على اكمل وجه وتعزيز عقود النظافة مع الاهتمام بالمناطق المركزية الواقعة حول المسجد الحرام.