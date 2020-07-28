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وصفات عيد الأضحي | طريقة عمل مكعبات اللحم بالبهارات والبصل

نيفين عباسaccess_time8 / ذو الحجة / 1441 هـ      28 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طبق مميز من أطباق عيد الأضحي المبارك ومكعبات اللحم مع البصل والبهارات والصويا صوص

المقادير اللازمة

3 ملاعق كبيرة زيت صويا أو زيت نباتي

كيلو بصل

2 كيلو لحم مكعبات

2 كوب ماء

ربع كوب صلصة صويا

ربع كوب صلصة ورسيسترشاير

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

بهارات عربية

طريقة العمل

يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار عالية

يقلى البصل حتى يصبح شبه شفاف

يضاف له اللحم على نار عالية ويحرك حتى يتحمر اللحم من جميع الجهات حوالي 3 إلى 5 دقائق

نضع الماء وصلصة الصويا وصلصة ورسيسترشاير وبودرة الثوم والملح والفلفل والبهارات

يغلى المزيج ثم تخفض الحرارة

يغطى المزيج ويترك على نار خفيفة لمدة تتراوح من ساعة ونصف إلى ساعتين

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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