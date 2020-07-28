لأول مرة بالمملكة.. إطلاق رحلات سفن “الكروز” السياحية الفاخرة في البحر الأحمر

البلاد : متابعات

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق رحلات السفن السياحية الفاخرة (الكروز)، ضمن موسم صيف السعودية “تنفس”، لتقديم تجربة سياحية استثنائية للسياح على امتداد البحر الأحمر في المملكة، لأول مرة.

ونسقت الهيئة مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لاعتماد الإجراءات والبروتوكولات الصحية، لضمان سلامة جميع السياح، والاستمتاع بتجارب سياحية آمنة.

ودعت الهيئة شركات السفن السياحية لتسيير السفن الفاخرة في سواحل البحر الأحمر في المملكة، بمسارات متنوعة ومحطات توقف مختلفة لتلبية متطلبات سياح موسم “تنفس”، الذي يمتد من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020.