صحة و عافية متابعات

كورونا يسبب أمراضاً لبعض الأشخاص دون أن يصيب صحتهم!

فرناس حفظيaccess_time8 / ذو الحجة / 1441 هـ      28 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة حديثة في جامعة مانشستر أن التباعد الاجتماعي والبقاء في عزلة بسبب فيروس كورونا المستجد، له تأثيرات كبيرة على الصحة العقلية والحالة الانفعالية للأشخاص، ومن الممكن أن يعاني هؤلاء من مشاعر متزايدة بالقلق والاكتئاب.

وتشير الدراسة إلى أن البقاء في المنزل يعني بالنسبة للبعض، فقدان الدخل ، بالإضافة إلى فقدان روتين الحياة الذي تعودوا عليه، والتواصل الاجتماعي وجها لوجه، مؤكدة أن فقدان هذه الأمور له تأثير صادم على نفسية الناس.

وأوضح الخبراء إلى أن الآثار السيئة للبقاء وحيدا في المنزل أنه يزيد من خطر التعرض إلى الإصابة بالأمراض، كارتفاع ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب والإجهاد والتعب.

كما أن الشعور بالوحدة لفترات طويلة قد يزيد من معدلات الوفاة، فيما تؤكد مراجع طبية أن القلق والعزلة يؤثران تأثيرا فيزيائيا على القوى العقلية.

vernas hefzy

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