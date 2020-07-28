فرع البيئة بمنطقة مكة ينفذ حملة (سلامة أضحيتي)

جدة – ياسر بن يوسف

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية .

وأوضح مدير عام الفرع المهندس سعيد جار الله الغامدي أن الحملة الإرشادية الخاصة بشروط الأضحية “أضحيتي” في موسم حج هذا العام ، استهدفت جميع محافظات منطقة مكة المكرمة

وتتوزع الكوادر البيطرية متمثلةً في الإرشاد البيطري في أسواق الماشية مستهدفة تثقيف المواطنين والمقيمين في كيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توافرها ومراقبة الأسواق والأسعار وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان.

وبين مدير قسم الثروة الحيوانية بفرع الوزارة والمشرف على فرق الحج البيطرية الدكتور عبدالمانع الخيبري ان الية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق في هذه العام كانت مختلفة عن الاعوام السابقة بسبب الجائحة حيث تم اعتماد وضع باركود مرفق مع المرشدين البيطريين عن طريق استخدام رمز (QR) يتواجد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية حيث تم منع توزيع برشور ارشادي ورقي كالاعوام السابقة عن الاضاحي نظرا لظروف الجائحة (كورونا) ولتقليل تداول الأوراق لما في ذلك من خطورة واثر في نقل الامراض كما سيتم مساعدة الراغبين بشراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، وكذلك بإقامة منصات إرشادية تعريفية واستقبال استفسارات المستهدفين .