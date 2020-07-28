“تيسلا وريفان” تتسابقان لتقديم السيارة الكهربائية بحلول 2021

وأفاد موقع Electrek الإخباري عن صانع السيارات الكهربائية في (يناير) أن صانع السيارات يأخذ 1000 دولار من الطلبات المسبقة لسيارة بيك آب(pickup) والتي يصل سعرها الي 69000 دولار و72000 دولار لسيارات الدفع الرباعي، على الرغم من أنه لم يصدر أرقام الطلب المسبق. ومع ذلك، فقد التزمت ريفيان بـ 100.000 عربة توصيل كهربائية إلى أمازون بحلول عام 2030 كجزء من التعهد المناخي لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة.

رفعت تيسلا مؤخرًا دعوى قضائية اتهمت فيها ريفيان بسرقة موظفين وأسرار تجارية. وقالت الدعوى أن الشركة التي أسسها إيلون ماسك اكتشفت “نمطًا مثيرًا للقلق بين موظفي تسلا الذين غادروا مؤخرًا للانضمام إلى ريفيان “. “كما علمت تسلا ان أحد موظفيها المغادرين مؤخرًا قد أفصح بمعلومات تسلا السرية التي تحتاجها ريفيان.” والقضية التي رفعت في محكمة الولاية في سان خوسيه بكاليفورنيا ادعت أن ريفيان قد استأجر ما مجموعه 178 موظفًا سابقا في شركة تيسلا. ووصف متحدث باسم ريفيان الدعوى بأنها “لا أساس لها” في بيان لـ FOX Business. واضاف المتحدث “شركة ريفيان تتكون من فرق عالية الأداء، ونموذج أعمالنا والتكنولوجيا يعتمدان على سنوات عديدة من الهندسة والتصميم وتطوير الإستراتيجية”.