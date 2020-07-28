توافق سعودي تونسي على حل سلمي للأزمة الليبية

تونس : متابعات

استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، ، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في بيان لوزارة الخارجية، إنه استعرض مع الرئيس التونسي العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص قيادة المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الثنائي بين دولتينا الشقيقتين.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أهمية الدفع بتلك العلاقات وسبل التعاون المشترك إلى الأمام.

وقال وزير الخارجية: “وجدت تطابقاً كبيراً بين مواقف المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية فيما يتعلق بالتحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة والعالم العربي ليس أقلها بما يتعلق في الوضع بليبيا”.

وتابع، اتفقنا على أهمية الدفع بحل ليبي ليبي يصل إلى تسوية سلمية ينتج عنها استقرار هذا البلد وحمايته من التدخلات الخارجية ومن الإرهاب ويحمي أيضاً أمن المنطقة أجمع وأن ذلك يتحقق بالأساس بتظافر الجهود بين دول الجوار كافة، وسنكون داعمين لهذه المساعي لتحقيق ذلك.