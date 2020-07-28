بنسبة 78% متعافو كورونا يعانوا من تلف في القلب!

توصلت دراسة حديثة أن فيروس كورونا المستجد عندما يصيب الشخص فإنه يؤثر على القلب بشكل كبير، ويسبب بعض الأضرار الوخيمة التي تلازم المريض حتى بعد الشفاء.
وقد كشفت الدراسة وفقا لما ورد في موقع times of India ، أن فيروس كورونا المستجد يؤذي القلب ويسبب تلفا واضحا سواء في العضلة ويظهر ذلك في الأشعة، كما أنه يهاجم الأوعية الدموية، بخلاف أضرار على الأعضاء الأخرى.
وأشار الأطباء أن بعد الدراسة وجدت النتائج أن 78% من المتعافين من كورونا تعرضوا لنوبات قلبية.
وتابع الأطباء أنه ليس هناك وقت محدد يشفي فيه المريض من النوبات القلبية، فبعض المرضى لديهم وقت كبير حتى بعد الشفاء من الفيروس التاجي.