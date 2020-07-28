السباحة حل مثالي لخسارة الوزن وشد دهون الجسم والبطن

نرمين عباس

أنت تعرف بالفعل أن تمرين القلب هو أحد العناصر الشائعة لنجاح فقدان الوزن

ولكن إذا كنت تعتمد على الطرق التقليدية مثل ركوب الدراجات والركض ، فقد ترغب في تغيير روتينك وتجربة السباحة

يقول أحد كبار مدربي السباحة : “على الرغم من أن السباحة تبدو صعبة نسبيًا وأحيانًا مخيفة ، إلا أنها واحدة من أفضل التدريبات القلبية الوعائية التي يمكن لأي شخص في أي عمر القيام بها”

“إنه تمرين هوائي يساعد على تقوية عضلة القلب ، وهو سهل على مفاصلك أيضًا

لأن الماء سيدعم 90 بالمائة من وزن جسمك.”

ستؤدي السباحة إلى زيادة معدل ضربات قلبك وحرق السعرات الحرارية

في حين أن السكتات الدماغية المختلفة من خلال مقاومة الماء ستساعد على تقوية عضلاتك

إليك ما يجب معرفته حول السباحة لفقدان الوزن وكيفية تحقيق أقصى استفادة من تمارين السباحة

كيف تساعدك السباحة على إنقاص الوزن؟

يمكن للسباحة أن تساعدك على فقدان الوزن تمامًا ، لأنها ستزيد من معدل ضربات القلب وتشدّد العضلات

الجري لمدة 30 دقيقة يمكن أن يحرق 342 سعرًا حراريًا للشخص الذي يبلغ وزنه 120 رطلاً و 510 سعرًا حراريًا للشخص الذي يبلغ وزنه 180 رطلاً

ويمكن لركوب الدراجات بمتوسط ​​10 أميال في الساعة لمدة 30 دقيقة أن يحرق 165 سعرًا حراريًا

للشخص الذي يبلغ وزنه 120 رطلاً و 246 سعرًا حراريًا للشخص الذي يبلغ وزنه 180 رطلاً

في حين أن السباحة بالنسبة للشخص الذي يبلغ وزنه 125 رطلاً فإن ممارسة 30 دقيقة

من الأسلوب الحر يمكن أن يحرق 330 سعرًا حراريًا

وبالنسبة لشخص يبلغ وزنه 185 رطلاً ، فإن تلك التمارين نفسها ستحرق 488 و 488 و 355 و 440 سعرة حرارية على التوالي

ما يجعل السباحة الأفضل من بين الرياضات الأخري

هل يمكن للسباحة مساعدتك على فقدان دهون البطن؟

نظرًا لأن السباحة عبارة عن تمرين لكامل الجسم ، يمكن أن تساعدك بالتأكيد على فقدان دهون البطن

فالسباحة تعمل كثيرًا علي العضلات المختلفة في جميع أنحاء الجسم وكلما زاد تفاعلك مع السباحة ، كلما بذل المزيد من الجهد في تلك المنطقة المحددة للحصول على عضلات أكثر نحافة

مع ذلك ، يلاحظ أن “أفضل طريقة للمساعدة في فقدان دهون البطن

هي التأكد من أنك تتناول طعامًا صحيًا ، نظام غذائي متوازن يكمل كل العمل الشاق الذي تقوم به. “

كم يجب عليك السباحة لفقدان الوزن؟

في البداية ، فإن الذهاب ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة سيفيدك كثيرًا وستجد أنك تستخدم عضلات لم تكن تعرفها حتى

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن جزءًا كبيرًا من فقدان الوزن يشمل الأكل المنخفض السعرات الحرارية ، لذلك يجب عليك تناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه

ومن الطرق الجيدة لحساب السعرات الحرارية المحروقة من خلال السباحة استخدام عداد السعرات الحرارية

والمعروفة باسم نسبة معدل التمثيل الغذائي الخاص بك أثناء القيام بنشاط معين مقابل معدل التمثيل الغذائي الخاص بك

بشكل أساسي ، من أجل خسارة ما بين رطل إلى رطلين في الأسبوع ، تحتاج إلى حرق 500 سعر حراري في اليوم

يمكنك تناول 500 سعر حراري أقل أو ممارسة الرياضة لحرق 500 سعر حراري أو القيام بمزيج من الاثنين

ثلاثون دقيقة من السباحة القوية لدى شخص بالغ يبلغ وزنه 130 رطلاً

على سبيل المثال ، تحرق 472 سعرًا حراريًا ، بحيث يمكنك استخدام السباحة بسهولة لتحقيق أهداف العجز

كيف يمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء السباحة؟

هناك عدة طرق لحرق المزيد من السعرات الحرارية للسباحة جرب هذه الأفكار في المرة القادمة التي تريد فيها تمرينًا أكثر صعوبة :-

زيادة المقاومة

يمكنك زيادة المقاومة في الماء عن طريق إضافة زعانف أو عصابات مقاومة أو عوامات أي أشياء تجعل من الصعب عليك الركل والضرب في الماء ستزيد من قوتك

قم بدمج الفواصل الزمنية

يمكن أن تساعدك فترات على حرق المزيد من السعرات الحرارية عند السباحة ، نظرًا لأنه كلما زادت سرعة التمرين ، زادت صعوبة التمرين

أن الشخص الذي يبلغ وزنه 155 رطلاً يسبح بسرعة حرة لمدة ساعة سوف يحرق 704 سعرات حرارية ، مقارنة بـ 493 سعرة حرارية تسبح بوتيرة أبطأ

ومع ذلك ، نظرًا لأنك ربما لن تكون قادرًا على السباحة بسرعة دون توقف ، فإن دمج الفواصل الزمنية سيساعد

على سبيل المثال ، يمكنك السباحة بأطوال كثيرة بأسرع ما يمكن لمدة 30 ثانية ، مع استراحة 30 ثانية بينهما

يسمح لك تقسيم التمرين إلى مجموعات من الفواصل الزمنية المحددة

بالحفاظ على معدل أعلى للسرعة والسكتة الدماغية ، مما سيساعدك على تحسين أدائك وكمية السعرات الحرارية المحروقة

تمرن مع مدرب سباحة

يمكن أن يساعدك مدرب السباحة أيضًا في إنشاء خطة تمرين ودمج تمارين التنفس حتى تتمكن من زيادة وقتك وسرعتك ببطء على مدار بضعة أشهر