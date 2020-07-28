إمارة المدينة تبرز المواقع التاريخية والإسلامية والأثرية بالمنطقة

أبرزت إمارة منطقة المدينة المنورة أهم المواقع التاريخية والإسلامية والأثرية ومعالم السيرة النبوية، من خلال الصور الفوتغرافية التي وثقتها عدسات المصورين، وتزينت بها أروقة وقاعات مبنى الإمارة بـ 14 صورة من أصل 23 صورة فوتوغرافية، تستعرض جانب من معالم المسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات وجبل أحد ومنطقة سيد الشهداء، إلى جانب بعض المعالم في محافظة العلا والمدن الساحلية التابعة للمنطقة، بهدف رفع مستوى الإثراء المعرفي بمكونات المنطقة لدى زوار الإمارة ومستفيديها.