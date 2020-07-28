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ألمانيا ترسل فرقاطة بحرية للبحر المتوسط لمراقبة فرض حظر الأسلحة على ليبيا
الأولى الدولية

ألمانيا ترسل فرقاطة بحرية للبحر المتوسط لمراقبة فرض حظر الأسلحة على ليبيا

امنية رشادaccess_time8 / ذو الحجة / 1441 هـ      28 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت ألمانيا عزمها إرسال فرقاطة حربية إلى البحر المتوسط في إطار المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي “إيريني”، وذلك لمراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد أسلحة إلى ليبيا.

وسيكون على متن الفرقاطة “هامبورغ” نحو 250 جندياً ألمانيا، حيث من المتوقع وصولها في منتصف أغسطس المقبل إلى منطقة العمليات البحرية إيريني التي تشارك فيها أكثر من  20 دولة في الاتحاد الأوروبي بالقوات والقطع العسكرية البحرية.

ويأتي نشر الفرقاطة الألمانية في إطار المرحلة الثالثة من مشاركة برلين في العملية الأوروبية إيريني، إذ سبق وأن دفعت بطاقم أمني وطائرة استطلاع منذ مايو الماضي، بالإضافة إلى إرسال سفن وطائرات وأقمار صناعية لرصد حظر الأسلحة.

omneia rashad

كتب بواسطة

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