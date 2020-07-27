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وصفات عيد الأضحي | طريقة عمل مكعبات ستيك اللحم بالزبدة

نيفين عباسaccess_time7 / ذو الحجة / 1441 هـ      27 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل عمل مكعبات ستيك اللحم مع الزبدة والبقدونس

المقادير اللازمة

4 فصوص ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ربع كوب بقدونس مفروم

لحم ستيك مقطع مكعبات

نصف ملعقة صغيرة ملح

8 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة العمل

يوضع الثوم في وعاء

نضيف له نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

يتبل مكعبات اللحم بالملح

تذوب الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة

نضيف لها مكعبات الستيك وتحمر حتى يصبح لونها بنيًا من 6 إلى 8 دقائق

نضيف الثوم والفلفل ونطهو لمدة دقيقة أخرى

يرفع اللحم عن النار ويزين بالبقدونس

ويقدم الطبق ساخن

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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