وصفات عيد الأضحي | طريقة عمل باربكيو اللحم

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ وصفة مميزة لمحبيّ النكهات المدخنة مع النكهات الحلوة والحامضة
المقادير اللازمة
لصلصة الشواء
كوب ونصف كاتشب
نصف كوب من السكر البني الغامق
نصف كوب ماء
ربع كوب بصل مفروم
3 ملعقة كبيرة من خل التفاح
3 ملعقة كبيرة من صلصة ورسيسترشاير
ملعقة صغيرة بودرة ثوم
3/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
للحم
قطعة لحم وزن كيلو ونصف تقريباً
ربع كوب بابريكا
ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار
ملعقة كبيرة من الكمون المطحون
ملعقة كبيرة من السكر البني الغامق
ملعقة كبيرة ملح أو بحسب الرغبة
ملعقة صغيرة فلفل حريف حار
ملعقة صغيرة من بودرة الثوم
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو بحسب الرغبة
طريقة العمل
ضعي كل مكونات صلصة الشواء في قدر
إطهيها ببطيء حتى يمتزج
ضعي كل مكونات اللحم باستثناء اللحم في وعاء متوسط وقلبي
ضع اللحم على لوح التقطيع واقطعيه إلى نصفين بالعرض
قومي بتغطيته بالتوابل
ضعي اللحم في قدر الطهي البطيء
غطي المزيج وإطهيه على نار خفيفة حتى تنضج اللحم حوالي 4-5 ساعات
انقلي اللحم إلى لوح تقطيع نظيف
قومي بإزالة الدهون الزائدة من اللحم إن وجدت
قطعي اللحم بواسطة شوكتين
ثم أعديه إلى القدر
6ضعي فوق اللحم صلصة الشواء وقلبيها برفق لخلطها مع اللحم
تتبل بالملح والفلفل حسب الحاجة ثم تقدم